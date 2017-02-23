Налоговую декларацию представили свыше 245 000 человек
По состоянию на утро четверга декларацию о доходах за предыдущий год в Эстонии подали 248 504 человека.
На основании поданных деклараций возврату подлежит 43,5 млн евро переплаченного подоходного налога, а доплатить придется 1,87 млн евро.
Возвращать переплаченный подоходный налог тем, кто представил декларацию электронным путем, Налогово-таможенный департамент начнет с 28 февраля.
Декларации, поданные на бумажном носителе, будут обрабатываться ведомством дольше.
Срок подачи деклараций о доходах за 2015 год истекает 31 марта.
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