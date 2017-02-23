Налоговую декларацию представили свыше 245 000 человек

На вторичном рынке недвижимости Таллинна быстрее всего раскупаются требующие ремонта однокомнатные и двухкомнатные квартиры в спальных районах, которые в первую очередь покупают для дальнейшей продажи или сдачи в аренду. К волне инвестиций в недвижимость привело то, что поколение среднего возраста выплатило первый жилищный кредит и берет уже второй, чтобы сдавать квартиру или отдать ее детям.