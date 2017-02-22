Российская валюта укрепилась до максимума с лета 2015 года
Курс российского рубля по отношению к евро в среду опустился ниже отметки в 60 рублей впервые с июня 2015 года, а по отношению к доллару — ниже отметки 57 рублей впервые с июля 2015 года.
Это следует из данных торгов Московской биржи, сообщило в среду, 15 февраля, агентство "Прайм".
К 11 утра среды курс европейской валюты опускался на 52 копейки — до 59,88 рубля, а доллар терял 46 копеек, опускаясь до 56,65 рубля.
Приток коротких денег в Россию в рамках carry trade продолжается, что давит на курсы основных резервных валют против рубля, говорят эксперты.
Российские власти ранее выражали обеспокоенность чрезмерным укреплением рубля, которое может негативно сказаться на ситуации в экономике.
Как отмечает газета "Коммерсант", скупка валюты в интересах министерства финансов, начатая на прошлой неделе Банком России, не помешала уверенному укреплению рубля. Устояла российская валюта и на фоне плавного снижения цен на нефть. Сохраняющийся интерес к российским активам со стороны иностранных инвесторов, а также сезонно высокие экспортные доходы позволяют рублю игнорировать негативные факторы.
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