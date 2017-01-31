logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Судостроительный завод Meyer Turku передал компании Tallink скоростное судно Megastar

Megastar выйдет в свой первый рейс 29 января. Фото: материалы для прессы
Cегодня 16:10
Рубрика: Экономика

Во вторник, 24 января, судостроительный завод Meyer Turku передал компании Tallink новое скоростное пассажирское судно Megastar, которое будет курсировать на линии Таллинн-Хельсинки.

По словам председателя правления AS Tallink Grupp Янека Сталмейстера, за инвестицией в размере 230 млн евро стоит целостное видение будущего.

Помимо трехStar-класс, Comfort-класс с отдельным салоном и бизнес-класс с эксклюзивным салоном для всех пассажиров предусмотрен отдельный бесплатный сидячий салон. На борту судна расположено семь различных ресторанов и кафе, а также бары и пабы. Крупнейший торговый центр на Балтийском море Traveller Superstore охватывает 2800 квадратных метров торговой площади и расположен на двух палубах. На судне также имеется детская зона.

Megastar повысит и комфортабельность пассажиров, путешествующих на автомобилях, поскольку отдельный въезд на автомобильную палубу для грузового транспорта ускорит погрузку и разгрузку судна. Парковочная зона, именуемая гаражом, расположена в непосредственной близости от магазина и доступна к посещению на протяжении всего рейса, что существенно расширит возможности шопинга на борту Megastar.

Длина Megastar составляет 212 метров, а судно способно принять на борт до 2800 пассажиров одновременно. В качестве топлива Megastar будет использовать сжиженный природный газ, при этом судно может работать и на обычном тяжелом топливе.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.01.2017 (20:00)

Погода

foto
Во вторник ветрено, -1..-4

Новости Эстонии

foto
В ТТУ с сентября подорожает платное обучение
 foto
За день трудовые книжки принесли 100 жителей Таллинна
 foto
Ветеринарный департамент предупредил об опасном птичьем гриппе
 foto
Коллеги: работоспособность у Лембиту Куузе была бешеной
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек