Судостроительный завод Meyer Turku передал компании Tallink скоростное судно Megastar

Megastar выйдет в свой первый рейс 29 января. Фото: материалы для прессы

По словам председателя правления AS Tallink Grupp Янека Сталмейстера, за инвестицией в размере 230 млн евро стоит целостное видение будущего.

Помимо трехStar-класс, Comfort-класс с отдельным салоном и бизнес-класс с эксклюзивным салоном для всех пассажиров предусмотрен отдельный бесплатный сидячий салон. На борту судна расположено семь различных ресторанов и кафе, а также бары и пабы. Крупнейший торговый центр на Балтийском море Traveller Superstore охватывает 2800 квадратных метров торговой площади и расположен на двух палубах. На судне также имеется детская зона.

Megastar повысит и комфортабельность пассажиров, путешествующих на автомобилях, поскольку отдельный въезд на автомобильную палубу для грузового транспорта ускорит погрузку и разгрузку судна. Парковочная зона, именуемая гаражом, расположена в непосредственной близости от магазина и доступна к посещению на протяжении всего рейса, что существенно расширит возможности шопинга на борту Megastar.

Длина Megastar составляет 212 метров, а судно способно принять на борт до 2800 пассажиров одновременно. В качестве топлива Megastar будет использовать сжиженный природный газ, при этом судно может работать и на обычном тяжелом топливе.