Судостроительный завод Meyer Turku передал компании Tallink скоростное судно Megastar
Во вторник, 24 января, судостроительный завод Meyer Turku передал компании Tallink новое скоростное пассажирское судно Megastar, которое будет курсировать на линии Таллинн-Хельсинки.
По словам председателя правления AS Tallink Grupp Янека Сталмейстера, за инвестицией в размере 230 млн евро стоит целостное видение будущего.
Помимо трехStar-класс, Comfort-класс с отдельным салоном и бизнес-класс с эксклюзивным салоном для всех пассажиров предусмотрен отдельный бесплатный сидячий салон. На борту судна расположено семь различных ресторанов и кафе, а также бары и пабы. Крупнейший торговый центр на Балтийском море Traveller Superstore охватывает 2800 квадратных метров торговой площади и расположен на двух палубах. На судне также имеется детская зона.
Megastar повысит и комфортабельность пассажиров, путешествующих на автомобилях, поскольку отдельный въезд на автомобильную палубу для грузового транспорта ускорит погрузку и разгрузку судна. Парковочная зона, именуемая гаражом, расположена в непосредственной близости от магазина и доступна к посещению на протяжении всего рейса, что существенно расширит возможности шопинга на борту Megastar.
Длина Megastar составляет 212 метров, а судно способно принять на борт до 2800 пассажиров одновременно. В качестве топлива Megastar будет использовать сжиженный природный газ, при этом судно может работать и на обычном тяжелом топливе.
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