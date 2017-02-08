Прибыль банка SEB за прошлый год выросла на 13%

Банк SEB. Фото: Сийм Лыви/ERR

В 2016 году эстонские подразделения банка SEB получили прибыль в размере 84,7 млн евро, что почти на 10 млн евро или на 12,9% больше, чем в 2015 году.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба SEB.

Доходы SEB Eesti от основной деятельности за год увеличились на 19 млн евро до 149,6 млн евро (рост 12,7%), а операционные расходы выросли на 3,9 млн евро до 61,2 млн евро (рост 6,8%).

В 2016 году SEB выплатил в государственный бюджет различных налогов на общую сумму 16,5 млн евро.