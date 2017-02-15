Чистая прибыль DNB выросла за год на 83% до 6,3 млн евро

В Эстонии DNB работает более десяти лет и фокусируется на обслуживании предприятий. Фото: ERR

В 2016 году чистая прибыль банка DNB в Эстонии составила 6,3 млн евро, что на 83% больше, чем годом ранее.

Об этом в среду, 8 февраля, сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения.

При этом если в Эстонии у банка дела шли хорошо, то на других рынках у скандинавского концерна ситуация была иной. Так, общая прибыль DNB Group за 2016 год составила 2,2 млрд евро, что на 5,6 млрд меньше, чем годом ранее.

В августе прошлого года банки DNB и Nordea объявили об объединении своего бизнеса в странах Балтии. Сделку планируется завершить во втором квартале 2017 года.

До этого оба банка на территории Эстонии, Латвии и Литвы будут работать отдельно.