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Шестерым руководящим работникам Volkswagen предъявлены обвинения в США

Проверка выхлопных газов у автомобиля Volkswagen Golf. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 12:59
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Шесть представителей руководства германского автомобильного концерна Volkswagen получили обвинения в США в связи со скандалом о подделке показателей выхлопных газов.

Работники Volkswagen обвиняются в корпоративной коррупции, но вынести им обвинительный приговор в американском суде будет непросто, сообщило в четверг, 12 января, агентство BNS.

По сообщению Министерства юстиции США, обвиняемые организовали мошенническую схему для выдачи ложных данных о содержании вредных веществ в выхлопных газах автомобилей Volkswagen, а также для сокрытия этой схемы. В общей сложности в этих действиях принимали участие не менее 40 работников немецкой фирмы, которые уничтожали улики.

Volkswagen признал себя виновным и согласился выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов, что стало рекордным по размеру денежным наказанием для автопроизводителя, когда-либо наложенным правительством США.

Все шестеро обвиняемых являются гражданами ФРГ. Пятеро из них находятся в Германии, а один — Оливер Шмидт — был арестован в Милане. Остальным арест угрожает только в том случае, если они сами сдадутся американским властям или выедут за пределы Германии.

Власти США продолжают расследование лиц, связанных с мошеннической схемой, и не исключают возможность ареста других руководящих работников Volkswagen.

Скандал разразился в сентябре 2015 года, когда немецкий концерн признался в установке на 11 млн автомобилей специального программного обеспечения, которое в момент проверки выхлопных газов меняло режим работы двигателя, чтобы снизить выбросы оксида азота.

Андрей Крашевский
Редактор

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