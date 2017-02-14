В январе потребительские цены в Эстонии выросли на 2,7%

Продукты питания продолжают дорожать. Фото: Postimees/Scanpix

Индекс потребительских цен в январе по сравнению с декабрем вырос на 0,4%, а по сравнению с январем прошлого года - на 2,7%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

Как сообщила во вторник, 7 февраля, пресс-служба ведомства, по сравнению с январем прошлого года товары стали дороже на 3,3%, а услуги - на 1,7%.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с январем прошлого года выросли на 7,4%, а нерегулируемые цены - на 1,5%.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в январе оказывало подорожание моторного топлива.

Так, в январе этого года бензин подорожал на 19,4%, а дизельное топливо - на 26,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Существенное влияние на индекс оказали и подорожавшие продукты питания. Наиболее заметно - на 29% - выросла цена на сахар и консервированные фрукты. Молоко подорожало на 8,2%, яйца и молочные изделия - на 11,2%. Мясо птицы при этом подешевело на 6%.

В январе по сравнению с декабрем на индекс потребительских цен наиболее заметное влияние оказало подорожание продуктов питания на 1,4%.