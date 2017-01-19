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Австрия хочет отменить равенство граждан ЕС при приеме на работу

Кристиан Керн Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 07:46
Рубрика: Экономика

Канцлер Австрии Кристиан Керн хочет предоставить местным работодателям право отдавать приоритет австрийцам перед гражданами других стран Евросоюза при найме.

В настоящий момент в Евросоюзе действует общий рынок труда: граждане всех государств, входящих в ЕС, по закону имеют равные права при приеме на работу в любой из стран. Отдавать приоритет гражданам какой-либо страны законодательно запрещено, предает Би-Би-Си.

Керн пообещал обратиться с соответствующей просьбой к лидерам ЕС во время выступления на мероприятии, посвященном старту 10-летнего плана экономического развития, в котором особое внимание должно быть уделено созданию новых рабочих мест.

"Страны Восточной Европы экспортируют свою безработицу в Австрию", – заявил социал-демократ Керн, выступая в городе Вельс, где на выборах победила ультраправая Партия свободы.

Популярность Партии свободы в Австрии в последнее время растет, во многом из-за опасений жителей по поводу иммиграции и безработицы.

Обещание Керна наблюдатели оценивают как попытку привлечь избирателей, симпатизирующим австрийским ультраправым.

На президентских выборах в прошлом году кандидат от Партии свободы стал вторым. Партию Керна, по приблизительным оценкам, поддерживают около 27% избирателей.

Ирина Киреева
Редактор

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