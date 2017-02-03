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Глава Tallink: в сегодняшней бизнес-среде в Эстонии инвестиции немыслимы

Судно Tallink. Фото: Терье Лепаметс/minupilt.err.ee
Cегодня 19:36
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

В формируемой новой политической властью бизнес-среде в Эстонии новые инвестиции немыслимы, считает председатель правления судовой компании Tallink Янек Стальмейстер.

"Глядя на то, что происходит сегодня, и думая о реальных решениях, которые могут повлиять на бизнес-среду, могу сказать, что я не осмелился бы сделать ни одной инвестиции", – сказал председатель правления AS Tallink Grupp Янек Стальмейстер, отвечая на вопрос BNS, собирается ли предприятие, вложившее 230 млн евро в скоростное судно Megastar, строить новые инвестиционные планы.

"Сейчас нет такой уверенности, чтобы можно было о новых инвестициях. Но это чувство может и поменяться", – отметил руководитель Tallink.

Проблемными, по его оценке, являются как налогово-политические решения, так и шаги, которые влияют на потоки туристов. "Влияние неизбежно оказывает и акциз на пиво. Если для меня как для туриста проживание здесь станет дороже, то у меня возникает вопрос, зачем мне сюда ехать. Я не сомневаюсь, что туристы к нам приедут, вопрос только в том, насколько большим будет прирост потока туристов".

По словам Стальмейстера, рост акциза на алкоголь станет проблемой не столько в связи с покупками на судне, сколько в связи с планами миллионов туристов, отправляющихся в поездку в надежде совершить покупки подешевле. "Неважно какие — пиво ли, водку или услуги. Нередко решение приехать сюда и деятельность туристов в Эстонии – это одно целое", – сказал руководитель Tallink.

На вопрос, не планирует ли Tallink в связи с ростом акцизов в Эстонии и Финляндии организовать новые рейсы, например, из Риги, Стальмейстер ответил, что на данный момент таких планов у предприятия нет.

Рассуждая, как можно было бы улучшить местную предпринимательскую среду, Стальмейстер отметил, что предприниматель ждет от нее в первую очередь стабильности и предсказуемости.

"Мы должны понимать, в каком направлении движется государство, что происходит сейчас и что еще произойдет, чтобы строить свои планы. Если ты отправляешься в путешествие, во время которого твои партнеры вдруг начинают менять курс, это мало кого обрадует", – подчеркнул руководитель Tallink.

Ирина Киреева
Редактор

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