Топливные компании: Эстонию ждет самый резкий в истории скачок цен на бензин

Цены на топливо в начале 2017 года в Таллинне. Фото: Анна Аурелия Минев/ERR

Повышение акциза на топливо с 1 февраля повысит цену на топливо примерно на пять центов за литр, и в сочетании с другими факторами может привести к резкому повышению цен на бензин и дизельное топливо уже в первой половине февраля.

Член правления сети АЗС Olerex Алан Вахт сказал в пятницу изданию Postimees, что 1 февраля, когда произойдет 10%-ное повышение акциза на бензин и дизтопливо, цены существенно не повысятся, потому что на заправках есть запас топлива на пару дней, а во второй половине недели цены, как правило, снижаются.

"Считаю, что большой скачок цен скорее всего произойдет в понедельник, т. е. 6 февраля, когда на уже повысившиеся акцизы наложится и традиционная практика повышать цены в начале недели", - сказал Вахт, по словам которого не стоит удивляться, если цены вырастут до 1,3 евро за литр топлива.

Менеджер по моторному топливу сети АЗС Circle K (которая пока работает под брендом Statoil) Индрек Сасс сказал, что в случае смягчения сверхжесткой конкуренции рост цен на топливо для потребителя может быть очень большим. "К движению розничных цен на нормальный уровень добавится повышение акциза, а результатом может стать самый резкий в истории рост цен на рынке моторного топлива", - сказал Сасс.

Отвечая на вопрос о снижении конкуренции, он пояснил, что на рынке произошло несколько слияний и поглощений, и нынешняя ситуация, когда топливо на АЗС продается практически по его закупочной цене, в долгосрочной перспективе не может поддерживаться ни одним предприятием на рынке.