Доходы бюджета Эстонии в прошлом году выросли на 603 млн евро

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По данным Министерства финансов, в 2016 году в государственный бюджет поступили доходы на сумму 8,58 млрд евро, что на 7,6% или 603,1 млн евро больше, чем годом ранее.

Налоговые поступления выросли за год на 5,7% или 404,1 млн евро до 7,53 млрд евро. При этом поступления социального налога увеличились на 6,5% до 2,55 млрд евро, а налога с оборота — на 5,7% до 1,96 млрд евро. Поступления акцизов выросли на 11,2% до 970,5 млн евро.

Поступления налогов, передаваемых местным самоуправлениям, Кассе по безработице, Больничной кассе и другим учреждениям, выросли на 6,5% до 1,26 млрд евро.

Размер полученных субсидий составил 616,4 млн евро, включая субсидии Евросоюза и прочие иностранные субсидии на сумму 601,7 млн евро.

Размер расходов бюджета в 2016 году составил 8,56 млрд евро, в том числе 575,8 млн евро за счет иностранных средств.