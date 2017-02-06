Завод по рафинированию древесины хотят построить на берегу Эмайыги

Обработка древесины на растущем тренде. Фото: Postimees/Scanpix

Крупный завод по рафинированию древесины вероятно будет построен в окрестностях Тарту, чтобы была возможность использовать воду из реки Эмайыги.

Анонсированное в начале января строительство крупнейшего в Эстонии завода по рафинированию древесины, по всей вероятности, будет начато в Тартуском либо Вильяндиском уезде. Как выяснилось из предварительного анализа проекта, который обойдется инвесторам примерно в 1 миллиард евро, в этом регионе есть как река Эмайыги с достаточным для работы завода количеством воды, так и удобные транспортные соединения с теми местами, откуда будет поставляться древесина, сообщает в понедельник, 30 января, служба новостей "Радио 4".

"Эмайыги - единственная крупная река, располагающаяся в центральной части Эстонии. Это означает, что она окружена сырьём, в то время как нижнее течение реки Пярну и река Нарва находятся по краям Эстонии, что означает большие дополнительные расходы на логистику", - сказал член правления Est-For Invest Маргус Кохава.

Как добавил предприниматель, строительство завода в окрестностях Тарту позволит наиболее эффективно распределить транспортные потоки, которые пойдут с предприятия на рынки сбыта.

По оценке Департамента окружающей среды, работа завода может оказать негативный эффект на качество воды в реке Эмайыги, а также загрязнить воздух.

"Можно догадываться, что влияние завода на окружающую среду будет довольно-таки большим. Сейчас мы не знаем, какое количество различных веществ будет выходить из труб завода, и вряд ли об этом знают основатели завода - их необходимо будет подсчитать и оценить. Наверняка будет влияние на воду, а также на воздух - как в плане содержания вредных веществ, так и запаха", - прокомментировал руководитель отдела Департамента окружающей среды Рейн Калле.

Инвесторы, в свою очередь, обещают, что окончательное решение о строительстве завода будет приниматься с учётом мнения экологов и других экспертов.

Сегодня компания подала в Министерство финансов ходатайство об инициировании спецпланировки для территории будущего предприятия.