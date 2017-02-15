Потребление электроэнергии из-за морозов достигло пика этой зимы

Потребление электроэнергии в Эстонии по состоянию на 11:35 8 февраля 2017 года. Фото: скриншот

В связи с морозами в Эстонии производство электроэнергии достигло наивысшего показателя этой зимы, однако пока остается ниже максимального показателя потребления за все время.

"В части производства электроэнергии сегодняшний день действительно является пиком этой зимы", – сказал порталу ERR руководитель отдела коммуникаций компании Elering Айн Кёстер.

Он отметил, что максимум сегодняшнего утреннего потребления был почти 1450 мегаватт, вчера – 1430 мегаватт.

"Для сравнения на прошлой неделе, когда погода была мягче, дневные максимумы потребления были в пределах 1300 мегаватт. В то же время сегодняшнее потребление не сравнимо с максимумом за все время, который был зафиксирован в январе 2010 года, когда потребление в какой-то момент достигло 1587 мегаватт", – сказал Кёстер.

Производство электроэнергии, по его словам, сейчас колеблется в районе 1600-1700 мегаватт, на экспорт идет несколько сотен мегаватт, что не является особенным показателем. В январе производство электроэнергии несколько дней также было в пределах 2000 мегаватт.

Компания Eesti Energia запустила резервы

В связи с повышением потребности в тепле из-за морозов концерн Eesti Energia запустил вчера находившийся в течение года в резерве блок совместного производства, работающий на газе.

"Поскольку рыночная цена на электроэнергию, а также цена на газ сейчас подходящие, а в сети отопления Таллинна имеется достаточно тепловой нагрузки для газового блока Iru, мы запустили блок электростанции Iru, который находился в резерве на протяжении года, – сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо. – В данный момент энергоблок производит электричество с мощностью более 80 мегаватт, а тепловая мощность составляет примерно 200 мегаватт".

Он добавил, что работающий на газе блок совместного производства электростанции Iru работает до тех пор, пока имеется достаточно тепловой нагрузки, а цены на энергию подходят для производства.

Также сегодня работают 10 использующих сланец энергоблоков Enefit Energiatootmine, один блок из-за неисправности находится на обслуживании. "Все наши электростанции работают в условиях рыночной цены. Если в 2015 году и в первой половине 2016 года цены на электроэнергию были низкими, то с лета 2016 года цены и иные условия в основном были подходящими для работы сланцевых блоков на полной мощности. Только на выходных и во время праздников, когда рыночные цены на электричество снижаются, мы должны были разгружать станции", – пояснил Райне Пайо.

Всего электростанции Eesti Energia сегодня в пиковые моменты выдают в электросеть электричество с мощностью в 1570 мегаватт.