logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Потребление электроэнергии из-за морозов достигло пика этой зимы

Потребление электроэнергии в Эстонии по состоянию на 11:35 8 февраля 2017 года. Фото: скриншот
Карин Коппель
Cегодня 15:24
Рубрика: Экономика

В связи с морозами в Эстонии производство электроэнергии достигло наивысшего показателя этой зимы, однако пока остается ниже максимального показателя потребления за все время.

"В части производства электроэнергии сегодняшний день действительно является пиком этой зимы", – сказал порталу ERR руководитель отдела коммуникаций компании Elering Айн Кёстер.

Он отметил, что максимум сегодняшнего утреннего потребления был почти 1450 мегаватт, вчера – 1430 мегаватт.

"Для сравнения на прошлой неделе, когда погода была мягче, дневные максимумы потребления были в пределах 1300 мегаватт. В то же время сегодняшнее потребление не сравнимо с максимумом за все время, который был зафиксирован в январе 2010 года, когда потребление в какой-то момент достигло 1587 мегаватт", – сказал Кёстер.

Производство электроэнергии, по его словам, сейчас колеблется в районе 1600-1700 мегаватт, на экспорт идет несколько сотен мегаватт, что не является особенным показателем. В январе производство электроэнергии несколько дней также было в пределах 2000 мегаватт.

Компания Eesti Energia запустила резервы

В связи с повышением потребности в тепле из-за морозов концерн Eesti Energia запустил вчера находившийся в течение года в резерве блок совместного производства, работающий на газе.

"Поскольку рыночная цена на электроэнергию, а также цена на газ сейчас подходящие, а в сети отопления Таллинна имеется достаточно тепловой нагрузки для газового блока Iru, мы запустили блок электростанции Iru, который находился в резерве на протяжении года, – сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо. – В данный момент энергоблок производит электричество с мощностью более 80 мегаватт, а тепловая мощность составляет примерно 200 мегаватт".

Он добавил, что работающий на газе блок совместного производства электростанции Iru работает до тех пор, пока имеется достаточно тепловой нагрузки, а цены на энергию подходят для производства.

Также сегодня работают 10 использующих сланец энергоблоков Enefit Energiatootmine, один блок из-за неисправности находится на обслуживании. "Все наши электростанции работают в условиях рыночной цены. Если в 2015 году и в первой половине 2016 года цены на электроэнергию были низкими, то с лета 2016 года цены и иные условия в основном были подходящими для работы сланцевых блоков на полной мощности. Только на выходных и во время праздников, когда рыночные цены на электричество снижаются, мы должны были разгружать станции", – пояснил Райне Пайо.

Всего электростанции Eesti Energia сегодня в пиковые моменты выдают в электросеть электричество с мощностью в 1570 мегаватт.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 07.02.2017 (20:00)

Погода

foto
В среду ясная погода, -4...-10

Новости Эстонии

foto
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву
 foto
Правительство намерено дать зеленый свет ходатайствам двух столичных гимназий о сохранении обучения на русском
 foto
В Эстонии за год бензин подорожал на 20%, дизтопливо — на 25%
 foto
С мая 2018 года будут ужесточены требования к рекламе по телефону
 foto
Маргит Сутроп готова дать бой Волли Кальму в борьбе за пост ректора Тартуского университета

Зарубежные новости

foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций
 foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле
 foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции