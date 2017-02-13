Весной в Хаапсалу откроется магазин JYSK
Предприятие продажи бытовых товаров JYSK весной откроет новый магазин в торговом центре Rannarootsi в Хаапсалу.
Магазин JYSK займет в торговом центре 1100 квадратных метров плюс 300 квадратных метров летней торговой площади. В связи с открытием нового магазина предприятие создало 10 рабочих мест, сообщил JYSK.
JYSK — международное предприятие продажи бытовых товаров датского происхождения, которое действует в 45 странах. В Балтийских странах JYSK действует на основе франшизного договора.
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