ФОТО: Merko построит в городке Юлемисте сити 13-этажное офисное здание

Девелопер столичного микрорайона Юлемисте сити компания Mainor Ülemiste заключила со строительной фирмой Merko Ehitus Eesti договор о строительстве второго 13-этажного офисного здания рядом с домом Эпика стоимостью приблизительно в 15 млн евро. Оно должно быть готово во второй половине следующего года.

Согласно договору, рядом с домом Эпика (Öpiku maja) Merko построит другое 13-этажное здание, после чего комплекс станет самым большим офисным зданием в Эстонии. Объем строительного договора – почти 15,5 млн евро.

Строительство второй офисной башни дома Эпика финансирует банк Nordea. Архитектор – Маттиас Агабус.

Дом Эпика был назван в честь одного из основателей эстонской астрономической школы Эрнста Юлиуса Эпика.

Бизнес-городок Юлемисте сити находится рядом с Таллиннским аэропортом на территории бывшего завода "Двигатель". На 36 гектарах построено 120 000 квадратных метров офисной площади, сдаваемой в аренду.

К 2025 году планируют построить жилой район для 3000 жильцов, детский сад и школу, спортивные здания, новые парки и кафе.