Россия может снять часть ограничений на поставки шпрот из Балтийских стран

Шпроты. Фото: Scanpix/AP

Россия может в этом году снять часть ограничений на поставки шпрот из Балтийских стран, сказал помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

По его словам, в настоящее время федеральная служба ждет от балтийских коллег предложения по возобновлению поставок. "Мы ждем от них конкретики — список предприятий и, самое главное, гарантии, что те замечания, из-за которых было введено ограничение, устранены", — добавил Алексеенко.

В ноябре Россельхознадзор сообщил по телефону продовольственно-ветеринарной службе Латвии, что возможность отмены запрета на латвийские рыбные продукты рассматривается. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт также сообщил порталу RNS, что Россия готова к частичному возобновлению поставок рыбных консервов с отдельных предприятий Латвии и Эстонии.

Россельхознадзор провел последнюю проверку рыбокомбинатов в Эстонии в июне, проверки прошли и в Латвии. Россельхозндазор прекратил импорт рыбной продукции из Латвии и Эстонии в РФ 4 июня 2015 года, объяснив это нарушением ветеринарных и санитарных норм.