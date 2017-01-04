Чистая прибыль эстонских предприятий сократилась за год на 240 млн евро

Расходы предприятий на зарплаты продолжают расти. Фото: Reuters/Scanpix

Чистая прибыль действующих в Эстонии предприятий в 2015 году в целом составила 3,08 млрд евро, что на 240 млн евро или на 7,23% меньше, чем в 2014 году.

Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики, которые были обнародованы в среду, 28 декабря.

Доход предприятий от продаж в прошлом году сократился на 0,9% до 52,97 млрд евро. Расходы предприятий за тот же период сократились на 0,8% до 50,59 млрд евро.

На эстонских предприятиях в 2015 году работали 434 299 человек - это на 8158 человек больше, чем годом ранее.

Расходы предприятий на зарплату выросли за год на 6,3% до 4,9 млрд евро.

В 2015 году в Эстонии действовали 78 615 предприятий - это на 5413 больше, чем годом ранее.