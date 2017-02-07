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В прошлом году выпуск промышленной продукции вырос на 2%

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:30
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

По предварительным данным, в 2016 году эстонские промышленные предприятия произвели на 2% больше в годовом сравнении; объем продукции вырос в секторах энергетики и обрабатывающей промышленности, но сократился в секторе горной промышленности.

Если в начале 2016 года в продукции обрабатывающей промышленности чередовались спад и подъем, то с сентября объем продукции постоянно рос в годовом сравнении, сообщили в Департаменте статистики.

Объем продукции вырос в годовом сравнении в более чем двух третях отраслей. Положительное влияние на рост имели отрасли с наибольшим удельным весом: производство продукции из древесины выросло на 6%, электрических приборов — на 14%, мебели — на 4%, текстиля — на 13%. Отрицательное влияние на общий рост оказали результаты секторов по производству электроники, изделий из металла и химических изделий — в этих секторах объем продукции сократился.

В прошлом году экспорт и продажи на отечественном рынке выросли примерно на 2% по сравнению с 2015 годом. На зарубежном рынке было продано 69% всей продукции обрабатывающей промышленности.

По скорректированным с учетом рабочих дней данным, в декабре 2016 года объем промышленной продукции вырос по сравнению с декабрем 2015 года на 10%, в том числе продукция обрабатывающей промышленности выросла на 8%. В декабре было произведено электричества на 22%, а тепла на 17% больше, чем в декабре 2015 года.

Согласно сезонно скорректированным данным, в декабре 2016 года промышленность произвела на 1% меньше по сравнению с ноябрем, но обрабатывающая промышленность — на 1% больше.

Ирина Киреева
Редактор

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