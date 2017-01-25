"АК": предложения Минфина по служебным автомобилям не вызвали энтузиазма у предпринимателей

Представители Торгово-промышленной палаты Эстонии, эксперты и столичные чиновники усомнились в разумности введения номеров особого цвета для служебных автомобилей и льготного налогообложения для более старых транспортных средств.

Об этом в среду, 18 января, сообщила "Актуальная камера".

Гендиректор эстонской Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс считает необходимыми изменения в системе налогообложения пользования служебными автомобилями. Он согласен с предложением Министерства финансов увязать льготный налог на служебные машины с их мощностью, но сомневается в необходимости снабжать такое транспортное средство регистрационным знаком другого цвета.

"В действительности, это второстепенный вопрос, и такое нововведение едва ли облегчит деятельность по контролю. От данного предложения можно отказаться, и вместо этого сфокусироваться на поиске ответа на главный вопрос. Сконцентрироваться на том, чтобы сделать систему еще проще как для предпринимателей, так и для государства", - сказал Пальтс.

Он также категорически против предложения установить для машин старше пяти лет льготный тариф, потому что это замедлит обновление автопарка. "Если мы посмотрим на эстонский автопарк, то на самом деле он у нас сегодня один из самых старых в Европе. Поэтому поправки должны не только упростить саму систему, но также и создать более выгодные условия для обновления автопарка. Но поправки, в рамках которых мы упрощаем использование более старых автомобилей, не позволят достичь таких целей. Поэтому мы не можем поддержать этот пункт", - подчеркнул глава Торгово-промышленной палаты.

В Минфине отмечают, что стоимость автомобиля снижается с каждым годом эксплуатации, и этот факт необходимо учитывать в налогообложении. "Ценность приобретенного, скажем, шесть лет назад автомобиля в сравнении с купленным в автосалоне новым транспортным средством будет отличаться. И в будущем с этим фактом будет необходимо считаться. Ведь тогда в отношении купленных в разное время транспортных средств будут отличаться как суммы возмещений, так и налоги", - пояснил вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров.

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд еще летом скептически высказывался по поводу грядущих поправок. По его мнению, в нынешнем виде предложения Министерства финансов — очередной пример излишней регламентации на фоне стремительно развивающегося мира.

"Сегодня экономика все больше переходит в цифровое пространство. И очень трудно судить, является ли частной поездкой, если предприниматель после работы в офисе заехал по пути домой в магазин. И потом еще 3-4 часа работал в компьютере дома", - считает Кальюлайд.

Поправки в систему налогообложения служебных автомобилей поступят на обсуждение кабинета министров в четверг.