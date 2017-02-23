Главой Eesti Post станет Йоона Салувеэр

Йоона Салувеэр. Фото: estcham.lt

Совет Eesti Post выбрал новым председателем правления предприятия Йоона Салувеэр, который возглавит государственную фирму с 1 мая 2017 года.

Решение о назначении Салувеэр было принято на состоявшемся в четверг заседании совета Eesti Post, договор с главой правления будет заключен на пять лет.

По словам председателя совета Eesti Post Мерике Сакс, нынешний председатель правления Ааво Кярмас внес большой вклад в развитие предприятия. "Под его руководством Eesti Post стала сильной международной компанией, потенциал которой сможет реализовать новый руководитель", - сказала она.

Йоона Салувеэр с 2012 года возглавляет латвийское подразделение Omniva. Ранее Салувеэр возглавлял различные эстонские предприятия в Литве. Он окончил магистратуру Тартуского университета по специальности стратегическое управление бизнесом и бакалавриат Стокгольмской школы экономики в Риге.

Конкурс на замещение должности главы Eesti Post был проведен в связи с завершением срока действия договора Ааво Кярмаса, который был заключен до 30 апреля 2017 года.