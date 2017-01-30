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Антикоррупционная комиссия обсудит вопрос скрытого оформления Розиманнусом доли в торговом центре Arsenal

Заседание антикоррупционной комиссии. Фото: ERR
Cегодня 21:36
Рубрика: Экономика

Парламентская комиссия по борьбе с коррупцией обсудит скрытое владение одного из наиболее влиятельных политиков из Партии реформ Райна Розиманнуса частью торгового центра Arsenal, который открылся в Пыхья-Таллинне осенью прошлого года, передает "Актуальная камера".

Розиманнус недавно оформил свою долю в Arsenal. Недвижимость торгового центра, который построен на месте военного предприятия, продали во время краткосрочного конкурса, проведенного фондом Riigi Kinnisvara AS (RKAS). На тот момент советом фонда руководил Таави Рыйвас.

На следующее заседание антикоррупционной комиссии приглашены и представители фонда, от которых ждут разъяснений по поводу того, каким образом было принято решение о продаже недвижимости. При необходимости комиссия выслушает и Таави Рыйваса.

Ирина Киреева
Редактор

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