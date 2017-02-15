Baltic Workboats наймет в Таллинне двадцать новых конструкторов

Паром Ormsö, построенный фирмой Baltic Workboats. Фото: Baltic Workboats

Судостроительная компания Baltic Workboats планирует расширить открытый в таллиннском порту Лахесуу проектировочный центр, наняв не менее двух десятков новых специалистов.

По словам председателя правления Baltic Workboats Маргуса Ванаселья, он надеется, что расширение проектировочного центра заинтересует прежде всего работающих за рубежом эстонских конструкторов. "Поскольку зарплаты становятся все более конкурентоспособными, а рабочая среда лучше, то у работающих за рубежом эстонских конструкторов все больше причин для возвращения домой", - сказал Ванаселья.

Глава судостроительной фирмы отметил, что создание проектировочного центра было логическим продолжением стратегии развития Baltic Workboats. Центр расположен в порту Лахесуу в Таллинне, а отдел проектирования — в Насва.

Baltic Workboats — основанная на эстонском капитале компания, которая производит рабочие суда из алюминия и стали. В портфель продукции предприятия входят лоцманские и патрульные суда, паромы, буксиры, катамараны и прочие вспомогательные суда. На предприятии работает около 200 человек. В 2015 году оборот Baltic Workboats вырос на 8% до 24,2 млн евро, чистая прибыль составила 3,2 млн евро.