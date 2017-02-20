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Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП Эстонии до 2,2% (1)

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix/AFP
Cегодня 13:15
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Еврокомиссия снизила прогноз экономического роста Эстонии на 2017 год на 0,1% до 2,2%. Еврокомиссия по-прежнему прогнозирует на следующий год 2,6% рост ВВП в ЕС, сообщается в зимнем прогнозе. Тот же рост еврокомиссия прогнозировала и осенью.

После снижения до 1,4% в 2015 году реальный рост ВВП Эстонии в прошлом году снизился, по предварительным оценкам, еще сильнее и составил 1,1%. Хотя рост частного потребления был уверенным благодаря быстрому росту зарплат, его влияние на рост ВВП было низким, поскольку значительная доля принадлежала импортным товарам, отмечается в прогнозе.

Хотя в прошлом году экспорт рос в связи с ростом спроса со стороны основных торговых партнеров, рост инвестиций был разочаровывающим третий год подряд. Он преимущественно отражал постепенное применение средств ЕС и по-прежнему низкие бизнес-инвестиции, отмечает Еврокомиссия.

По прогнозам, в следующем году продолжится рост внешнего спроса, преимущественно в Финляндии и двух других Балтийских странах. В то же время, сланцевый сектор Эстонии и связанный с ним экспорт должны выиграть от роста цен на нефть.

В сфере услуг высокотехнологичный экспорт должен во многом покрыть снижение транспортных услуг, вызванное снижением транзита в направлении России. В итоге торговый баланс товаров и услуг должен оставаться позитивным в период 2017–2018, отмечается в прогнозе.

В то же время, согласно прогнозу, продолжатся импортоинтенсивные инвестиции, и в этой связи вклад нетто-экспорта в рост будет по-прежнему улучшаться, но медленно, сообщает Еврокомиссия.

В период 2017–2018 должны вырасти инвестиции эстонских фирм. В этот период должны резко вырасти и государственные инвестиции, поскольку начнется выполнение большинства инвестиций при поддержке нового бюджетного периода ЕС.

Артур Тооман
Редактор

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