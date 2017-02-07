Эксперты по-разному оценивают коммерческие перспективы Rail Baltica

Подписание соглашения о строительстве магистрали Rail Baltica вызвало неоднозначную реакцию экспертов в сегменте железнодорожных перевозок: логистическая фирма Transiidikeskuse AS намерена начать переговоры с потенциальными партнерами уже в текущем году, а бывший глава совета Эстонских железных дорог Райво Варе считает новый маршрут нерентабельным без дополнительных мер стимулирования.

Для обеспечения работы планируемой железнодорожной инфраструктуры нужны или хороший грузооборот, или дополнительное бюджетное финансирование, сказал Варе в интервью "Актуальной камере" во вторник, 31 января.

"При всем уважении, но проект, который изнaчально замышлялся, как проект пассажирских перевозок — он неокупаемый. Поэтому нужны дополнительные источники дохода. Во-первых, нужно чтобы грузоперевозчики были заинтересованы. А будет это возможно при существовании естественной комбинации двух предварительных условий. Первое — это регуляция, которая их подтолкнет под это дело. И с другой стороны — конкурентная ценовая политика", - пояснил эксперт.

Между тем в Transiidikeskuse AS настроены не столь скептически, считая проект перспективным и намереваясь начать соответствующие переговоры, в том числе с Финляндией, уже в текущем году.

"Прежде всего, это финские экспортеры, которые представляют лесную промышленность, химическую промышленность, производители целлюлозной продукции. Это крупнейшие экспортеры, которые сегодня переправляют свою продукцию на азиатские рынки через европейские перегрузочные узлы. Интерес у них есть. И в Финляндии проект Rail Baltica считается одним из наиболее ожидаемых", - сказал глава логистической компании Эрик Лайдвеэ.

Министерство транспорта Финляндии внимательно наблюдает за балтийским проектом, но давать какие-либо обещания отказывается. Во-первых, нужно дождаться окончания строительства магистрали. Во-вторых, логистика по морским путям обходится для финнов дешевле остальных видов грузоперевозок, отметили в финском минтрансе.

"Финляндия совершенно точно не станет гарантировать для этой трассы какие-либо грузоперевозки. Мы, конечно, верим в то, что если есть заинтересованные операторы и занятые в логистике компании, то они используют возможности Rail Baltica. Но давать какие-либо обещания в этой связи мы не станем", - ведущий советник Министерства транспорта и связи Финляндии Ласси Хилска.