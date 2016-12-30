Таллиннские магазины Marks & Spencer могут проработать еще много месяцев

Магазины Marks & Spencer работают в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare в Таллинне. Фото: kristiine.com

Британский концерн розничной торговли Marks & Spencer ведет переговоры по расторжению договоров об аренде площадей для своих таллиннских магазинов. Точный срок их закрытия неизвестен, они, скорее всего, будут открыты еще несколько месяцев.

"Сейчас мы завершаем переговоры с торговыми центрами по сроками закрытия торговых точек, и вслед за этим проинформируем о результатах своих работников и клиентов", - сказал BNS директор региона Marks & Spencer в Европе, Китае и Индии Джонатан Гленистер. Он добавил, что эстонские магазины концерна будут работать еще много месяцев.

По словам Гленистера, концерн не отказался от намерения закрыть представительства в Эстонии. "Мы подтвердили решение продолжить закрытие своих двух эстонских магазинов, которое приняли после консультаций, в которые были вовлечены как наши работники, так и Европейский совет по труду", - сказал он.

В начале ноября концерн Marks & Spencer сообщил, что начнет переговоры с работниками в связи с закрытием. Наряду с эстонскими концерн решил закрыть 53 торговые точки на десяти рынках, в том числе 10 в Китае, 7 во Франции, а также магазины в Литве, Польше, Румынии, Словакии и Бельгии.

"Сегодняшнее известие о планах закрытия представительств в Эстонии — часть основательной переоценки работы предприятия. Анализ показал, что в последние пять лет на рынке Эстонии у нас были проблемы с прибылью, а возможности роста рынка ограничены", - сообщил тогда Гленистер, отметив, что концерн проводит консультации с коллегами, к мнению которых прислушается.

В прошлом году на десяти рынках концерн оказался в убытке на 45 млн фунтов стерлингов при обороте в 171 миллион. При этом на некоторых рынках магазины оказываются в убытках пять лет подряд без перспективы роста. В качестве причин анализ выявил ряд факторов, в том числе раздробленность принадлежащего концерну портфеля магазинов и отсутствие достаточных масштабов. Кроме того, в этих странах ограничены возможности роста в будущем.

Если после проведения переговоров Marks & Spencer осуществит программу закрытия магазинов, это потребует затрат на 150-200 млн фунтов стерлингов, в связи с расходами по недвижимости и сокращению персонала.

В дальнейшем Marks & Spencer намерен работать в меньшем масштабе там, где магазины находятся в абсолютной собственности и где можно сосредоточиться на совместных предприятиях и франшизе. Концерн продолжит деятельность в Ирландии, Гонконге и Чехии, где он наиболее прибыльный благодаря сильной информированности о бренде, разработанным позициям и лояльной клиентской базе.

В Таллинне магазины Marks & Spencer находятся в торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare.