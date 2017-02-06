Сельхозпроизводители могут ходатайствовать о субсидии на стабилизацию рынка

Коровы. Фото: Postimees/Scanpix

С понедельника владельцы свиноводческих и молочных ферм могут ходатайствовать о т.н. адаптационной сусбидии, общая сумма которой на 2017 год составит 16 млн евро.

Ходатайства можно подавать через клиентский портал Департамента сельскохозяйственных регистров и информации e-PRIA, сообщили в понедельник, 30 января, теленовости ETV+.

В этом году на поддержку фермеров предусмотрено 16 млн евро, из которых 80% будет выплачено производителям молока, и 20% — производителям мяса.

Цель внеочередной субсидии — поддержать сельхозсектор и тем самым стабилизировать рынок. Министр сельской жизни Тармо Тамм сообщил, что Европейская комиссия выделила на кризисную помощь чуть более 8 млн евро, столько же выделит Эстония.