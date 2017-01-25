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Газета: Розиманнус скрыто оформил долю в торговом центре Arsenal

Рейн Розиманнус. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 10:16
Рубрика: Экономика

Считающийся главным идеологом Партии реформ Райн Розиманнус недавно официально оформил через сингапурское предприятие свою долю в открытом осенью в Пыхья-Таллинне торговом центре Arsenal, недвижимость которого в свое время продали по решению политиков правящей коалиции IRL и Партии реформ во время краткосрочного конкурса фонда Riigi Kinnisvara AS (RKAS); советом RKAS в то время руководил Таави Рыйвас.

Газета Äripäev пишет, что во время, когда недавний председатель Партии реформ Таави Рыйвас руководил советом фонда Riigi Kinnisvara, продали недвижимость бывшего оружейного завода Arsenal предприятию, долю в котором долгие годы имел и Розиманнус, что, однако, не афишировалось, передает ERR uudised.

По данным газеты, инвестиция политика в виде опциона была скрыта за именем его хорошего знакомого, инвестиционного банкира и девелопера недвижимости Ааду Оя, который является руководителем и совладельцем фирмы Arsenal Center, владеющей торговым центром.

До Рождества совладельцем компании AO Arenduse, принадлежавшей до сих пор Ааду Оя, стало сингапурское предприятие Roy & Klas Pte.Ltd, за которым стоит Розиманнус, отмечает газета.

Роозиманнус сказал, что тогда сделку решили оформить как опцион, поскольку девелоперский проект нужно было осуществлять в находящемся под властью Эдгара Сависаара Таллинне и не было полной уверенности в том, что его партийная принадлежность не станет поводом для предвзятого отношения, что могло навредить всему проекту.

Ирина Киреева
Редактор

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