СМИ: Розиманнус скрыто оформил долю в торговом центре Arsenal

Рейн Розиманнус. Фото: Postimees/Scanpix

Считающийся главным идеологом Партии реформ Райн Розиманнус недавно официально оформил через сингапурское предприятие свою долю в открытом осенью в Пыхья-Таллинне торговом центре Arsenal, недвижимость которого в свое время продали по решению политиков правящей коалиции IRL и Партии реформ во время краткосрочного конкурса фонда Riigi Kinnisvara AS (RKAS); советом RKAS в то время руководил Таави Рыйвас.

Газета Äripäev пишет, что во время, когда недавний председатель Партии реформ Таави Рыйвас руководил советом фонда Riigi Kinnisvara, была продана недвижимость бывшего оружейного завода Arsenal предприятию, долю в котором долгие годы имел и Розиманнус, что, однако, не афишировалось, передает ERR uudised.

По данным газеты, инвестиция политика в виде опциона была скрыта за именем его хорошего знакомого, инвестиционного банкира и девелопера недвижимости Ааду Оя, который является руководителем и совладельцем фирмы Arsenal Center, владеющей торговым центром.

До Рождества совладельцем компании AO Arenduse, принадлежавшей до сих пор Ааду Оя, стало сингапурское предприятие Roy & Klas Pte.Ltd, за которым стоит Розиманнус, отмечает газета.

Роозиманнус сказал, что тогда сделку решили оформить как опцион, поскольку девелоперский проект нужно было осуществлять в находящемся под властью Эдгара Сависаара Таллинне и не было полной уверенности в том, что его партийная принадлежность не станет поводом для предвзятого отношения, что могло навредить всему проекту.

Розиманнус: покупка была профинансирована за счет кредита

Розиманнус прокомментировал для агентства BNS, что опцион на покупку доли участия он приобрел в 2012 году. "Опцион на покупку доли участия в обмен на инвестированные кредитные средства я приобрел в 2012 году, опцион реализовал в долю участия в декабре прошлого года", - сказал Розиманнус. По его словам, он инвестировал в покупку доли участия около 100 000 евро, для чего он взял кредит в банке.

Розиманнус сказал, что в настоящий момент ТЦ Arsenal не продается и назвал ложью утверждение журналиста Äripäev Койта Бринкманна о возможной продаже.

По словам Розиманнуса, он в свое время не занимался приобретением ТЦ Arsenal у RKAS и он предполагает, что процесс был продажи был обычным.

Работы по реконструкции центра начались в августе 2015 года и завершились в октябре прошлого года. Общая офисная и торговая площадь составила около 15 000 кв. метров. Собственником центра является фирма Arsenal Center OÜ, в которой AO Arendus OÜ имеет долю участия в размере 4,65%, а собственник AO Arendus OÜ — зарегистрированное в Сингапуре предприятие Roy & Klas PTE. LTD, которое принадлежит Розиманнусу.

Крупные доли участия в Arsenal Center принадлежат Дэвиду Стюарту Кулиджу (31,54%), Майду Каазику (19,58%), Юло Адамсону (19,25%) и Ааду Оя (14,79%).

RKAS: условия продажи объекта недвижимости Arsenal были обычными

В RKAS сообщили, что в мае 2012 года в ходе ликвидации AS Erika Neli был объявлен публичный аукцион по продаже объектов недвижимости на ул. Erika, 4, 4c, ул. Тёэстузе 69b, 69c, 69d, 69e, Тёэстузе 71 и 71a по стартовой цене 1 520 000 евро.

Предложения должны были быть представлены в течение трех недель и к объекту проявляли интерес несколько лиц. По завершении аукциона было представлено одно предложение на сумму 1 521 000 евро, после чего 12 июля того же года был заключен договор купли-продажи с Arsenal Center.

"Период продажи объектов недвижимости Arsenal составлял три недели, что является обычной практикой", - сказал пресс-секретарь RKAS Мадис Иднурм.

"Заявление Äripäev о конкурсе, короткий период которого заслуживает внимания, не обосновано, и ставит под сомнение прозрачность процесса продажи на предприятии. Подтверждаем, что RKAS действует как законопослушная государственная фирма, что было признано всеми проведенными до настоящего времени аудитами, в том числе и Государственным контролем", - отметил Иднурм.