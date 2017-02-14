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Реклама э-сигарет запрещена так же, как и реклама простых сигарет

Реклама электронных сигарет в кафе Нарва. Фото: ERR
Cегодня 13:19
Рубрика: Экономика

Портал ERR.ee обнаружил в таллиннском кафе "Нарва" рекламу, которая сообщает о том, что продаваемая там модель электронной сигареты хорошо подходит для начинающих курильщиков. Рекламу можно истолковать, как призыв начать курить сигареты.

Руководитель отдела Департамента защиты прав потребителей по общественным связям Ханна Туретски сообщила, что кафе таким образом нарушает закон о рекламе, согласно которому реклама табачных изделий запрещена. А на рекламу э-сигарет распространяются те же ограничения, что и на обычные сигареты, сообщил портал uudised.err.ee.

"Электронные сигареты приравнены к табачным изделиям, в их отношении действуют те же правила. Следовательно, реклама электронных сигарет запрещена", - пояснила Туретски, и добавила, что исключением могут быть только специализированные выставки.

Однако сообщения в торговых точках о товаре и условиях его продажи не считаются рекламой, поэтому каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно. При этом следует обращать внимание на то, является ли информация о товаре нейтральной или рекламной.

На витрине кафе "Нарва" была приклеена крупная вывеска, которая гласила: "Ego ALO — лучшая э-сигарета для начинающих 25.99". По словам Туретски, это указывает на рекламу электронных сигарет.

"По нашей первоначальной оценке фотографии, слова "лучшая" и "начинающих" - нельзя назвать нейтральной информацией о товаре, такое сообщение нельзя считать корректным, и департамент займется этим делом, - пообещала она.

По словам Туретски, департамент не вмешивается, если на прилавке выставлена крупная табличка с надписью "Пирожок с капустой 1,50" или "Э-сигарета 25,99", но в данном случае, по ее словам, департамент считает должным вмешаться.

Дина Малова
Редактор

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