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Российский транзит теряют и латвийские порты

Терминал для перевалки нефтепродуктов в порту Вентспилса. Фото: Reuters/Scanpix
Cегодня 19:40
Рубрика: Экономика

Транзит российских грузов сокращается не только в эстонских, но и в латвийских портах.

Россия все больше перенаправляет транзитные потоки на северо-западе страны в собственные порты, что приводит к падению оборота в портах стран Балтии, сообщили во вторник, 10 января, радионовости ERR.

В Латвии наибольшие потери в прошлом году понес порт Вентспилс, где сократился транзит нефтепродуктов и каменного угля. За счет этого общий грузооборот порта упал за прошлый год на 16% примерно до 19 млн тонн. Годовые данные по Рижскому порту пока не опубликованы, но за 11 месяцев прошлого года грузопоток в нем сократился на 9% до 33 млн тонн. В Эстонии за последний год оборот Таллиннского порта сократился на 10% до 20 млн тонн.

Отмечается, что транзитный кризис пришел в Латвию позднее Эстонии, и главы местных портов утверждают, что его влияние менее сильное. По некоторым позициям в Вентспилсе наблюдается рост грузопотока, в частности, по паромным перевозкам, чугуну, железорудному концентрату и древесине. Тем не менее, сохраняются опасения, в какой мере эти позиции смогут в денежном эквиваленте заместить российский транзит.

В Рижском порту транзит каменного угля и нефтепродуктов сократился на одну пятую, но на несколько процентов выросли контейнерные перевозки и есть надежда на рост пассажирских перевозок. Тем не менее, в 2017 году Рижский порт прогнозирует снижение общего оборота на 8%.

В Латвии надеются на расширение грузоперевозок с Казахстаном и Китаем, хотя большие планы по активному железнодорожному сообщению и прочем товарообмене пока еще не материализовались. Кроме того, делаются попытки продолжать сотрудничество с Россией, которую недавно посетил министр транспорта Латвии Улдис Аугулис. На встрече президента страны Раймондса Вейониса и российского посла Александра Вешнякова было отмечено, что работу российско-латвийской межправительственной комиссии необходимо активизировать.

Андрей Крашевский
Редактор

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