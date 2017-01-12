Грузоборот Таллиннского порта за год упал на 10%

Контейнерный терминал в порту Мууга. Фото: Scanpix/"День за днем"

Перевалка грузов через порты Таллиннского порта за год сократилась на 10% до 20,1 млн тонн.

Об этом в четверг, 5 января, сообщила пресс-служба Таллиннского порта.

Спад произошел в первую очередь в сегменте наливных грузов, тогда как показатели остальных видов грузов выросли. Объем перевалки наливных грузов сократился за год на 26% до 9,4 млн тонн. В годовом сравнении больше всего выросли показатели перевалки насыпных и накатных (ро-ро) грузов, соответственно на 27% до 3,7 млн тонн и на 5% до 4,5 млн тонн.

Количество переваленных портами контейнеров за год сократилось на 3% до 202 327 TEU, тогда как объем перевезенных в контейнерах грузов вырос на 2% до 1,8 млн тонн.

Через порт Мууга из общего объема грузов прошло прошло 11,7 млн тонн, через Южный порт Палдиски — 4,3 млн тонн и порт Ванасадам в Таллинне — 3,9 млн тонн.

В декабре прошлого года спад общего грузопотока составил 6%.

В 2017 году предприятие прогнозирует сохранение грузооборота на уровне 2016 года, то есть около 20 млн тонн.

Падение грузооборота Таллиннского порта продолжается с 2011 года, когда объем перевалки грузов составил 36,4 млн тонн. В 2012 году показатель снизился до 29,4 млн тонн, в 2013-2014 составил около 28,4 млн тонн, а в последние два года резко упал до 22,4 млн тонн в 2015 году и 20 млн тонн в 2016 году.