Из-за неполной передачи данных о зарплатах государство теряет 170 млн евро налогов ежегодно

Иллюстративная фотография. Фото: Сийм Лыви/ERR

Согласно исследованию, составленному экономистом и докторантом Тартуского университета Каспаром Оя, в Эстонии передают неполные данные о зарплате более 65 000 человек и тем самым государство ежегодно лишается 170 млн евро налоговых поступлений.

Похожий показатель указан и в других исследованиях, но новая работа отражает преимущественно динамику неполной передачи данных, сказал Оя BNS. "Неполное рапортирование выросло. Это связано с рядом факторов. Оно росло во время кризиса и в последние годы".

Произошедший за последние годы рост связан с запуском регистра трудовых отношений в результате которого "черная" экономика пропала и перешла в серую зону, сказал Оя. Второй аспект — OÜ-tamine, то есть выплачивание дивидендов вместо зарплаты. Поскольку это во многом легально и законодатель не предпринимает ничего для изменения этой ситуации, люди все чаще пользуются этим вариантом, поскольку он выгоднее, сказал экономист.

Чаще всего неполные данные передают в тех отраслях, которые всегда выделялись значительной долей теневой экономики, например, в строительном секторе, но также в обслуживающих сегментах вроде ремонта устройств и бизнес-услуг.

По мнению Оя, для решения проблемы следует сделать законы более четкими, чтобы было понятно, какое поведение является правильным с точки зрения законодателя.

Исследование основано на сравнении зарплат в малых и крупных предприятиях с учетом их продуктивности. С четвертого квартала 2015 года по третий квартал 2016 года зарплаты в малых фирмах составили 19% зарплат всего предпринимательского сектора, а их прибыль составила 49% всей прибыли.

Согласно исследованию, за последний год в среднем сообщались неполные данные о 65 работниках, чья зарплата была округлена до полной рабочей ставки. По словам Оя, зарплаты, скорее всего, значительно выше, поскольку неполные данные сообщаются и о работающих на полставки работниках.

Сумма, о которой не сообщается, составляет около 700 млн евро в год, что, по мнению Оя, может означать не менее 140 млн евро не полученных государственным бюджетом налоговых поступлений. По его словам, если собрать недостающую сумму, социальный налог можно было бы снизить на 2,1%.

Каспар Оя работает экономистом в Банке Эстонии. Он выступил с докладом об исследовании на годовой конференции Эстонского общества экономики в пятницу.