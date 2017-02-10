Сыырумаа: на эстонском рынке недвижимости есть признаки перегрева

Таллинн. Иллюстративная фотография. Фото: Сийм Лыви/ERR

"Некоторая опасность взрыва есть, в том смысле, что кранов иногда не хватает, а строительные предприятия работают с полной загрузкой. Такого кризиса, как в 2008 году, точно не будет, но какое-то падение может произойти", - сказал Сыырумаа в пятницу агентству BNS.

При этом Сыырумаа не видит угрозы для его собственных проектов офисно-жилого здания в таллиннском квартале Ротерманни и трех многоквартирных домов в Ласнамяэ с совокупным объемом инвестиций свыше 30 млн евро, так как их отличает выгодное местоположение.