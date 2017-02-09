Прибыль Swedbank за прошлый год составила 175 млн евро

Латвийское отделение Swedbank получило штраф в размере 1,4 млн евро Фото: Сийм Лыви/ERR

Эстонское подразделение шведского банка Swedbank в 2016 году получило прибыль в размере 175 млн евро.

По сравнению с 2015 годом прибыль Swedbank в Эстонии увеличилась на 115,8 млн евро, сообщила в четверг, 2 февраля, пресс-служба Swedbank.

В сообщении отмечается, что значительный рост прибыли связан как с увеличением доходов, так и с уменьшением налоговых выплат по сравнению с 2015 годом, когда предприятие выплатило крупные дивиденды.

Объем выданных кредитов за год увеличился на 5,6%, а доля Swedbank на рынке кредитования на конец 2016 года составила 38,2%.

Объем вкладов за год вырос на 7,8%, а доля Swedbank на этом сегменте рынка на конец прошлого года составила 47,9%.

За 2016 год Swedbank выплатил в Эстонии 68 млн евро налогов и прочих выплат.