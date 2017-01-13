Трамп пригрозил Toyota таможенными пошлинами из-за завода в Мексике

Сборочный завод Toyota. Фото: AFP/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что японскому автопроизводителю Toyota придется платить высокие таможенные пошлины, если компания построит новый завод в Мексике для последующего экспорта выпущенных на нем автомобилей в США.

"Toyota говорит, что собирается построить завод в Нижней Калифорнии, в Мексике, чтобы делать на нем [модель] Corolla для США. НИКОГДА! Стройте заводы в США или платите высокие таможенные пошлины", - написал Трамп в пятницу в сети микроблогов Twitter.

На заявление Трампа отреагировал президент компании Toyota Акио Тойода, сообщила Русская служба Би-би-си. Он заявил, что пока Toyota не собирается отменять планы по постройке завода, как в похожей ситуации сделала компания Ford.

"Мы оценим возможные варианты действий, когда увидим, какие новые нормы будет принимать избранный президент", - говорится в заявлении главы японской корпорации на ее сайте. Toyota готова сотрудничать с новыми властями США, заявили в компании.

В США, как пишет агентство Рейтер, у компании Toyota около 10 сборочных цехов, где работают 136 тысяч человек.

В минувший вторник американская компания Ford заявила об отказе от плана построить в Мексике завод за 1,6 млрд долларов и вложить 700 млн долларов в новые мощности в штате Мичиган. Соответствующее заявление было сделано после того как Трамп пригрозил пошлинами на модели автомобилей компании другого автогиганта — General Motors, которые изготавливаются в Мексике для ввоза в США.

"Спасибо Ford за отмену планов по постройке завода в Мексике и за то, что создали 700 новых рабочих мест в США. Это только начало — еще очень многое впереди", - отреагировал Трамп на решение компании.