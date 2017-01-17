Эксперт: по части экспорта 2016 год оказался для Эстонии лучше предыдущего

Михкель Нестор. Фото: ERR

По словам экономического аналитика SEB банка Михкеля Нестора, в части экспорта для Эстонии прошлый год был удачнее, чем 2015-й.

Об этом он сказал в интервью службе новостей "Радио 4".

В наступившем году, как отметил аналитик, все будет зависеть от ситуации у внешнеторговых партнеров Эстонии, а также от того, как быстро в стране будут расти расходы на рабочую силу.

"Если взглянуть на прогнозы относительно импорта у наших основных внешнеторговых партнеров, таких как Швеция, Финляндия, Латвия и Литва, а также Германия, то повсеместно ожидается умеренный рост спроса. Не стоит надеяться на чудо, но среда будет благоприятной", - рассказал он.

"Однако, большим вопросом для аналитиков остается то, насколько скажется на конкурентоспособности Эстонии очень быстрый рост заработной платы в стране. Дело в том, что наши крупнейшие экспортеры как правило продают за рубеж отнюдь не эксклюзивный товар, которого не производят другие. Поэтому конкуренция, в том числе и между странами Балтии, довольно жесткая", - добавил аналитик SEB Михкель Нестор.

"Так что, если мы хотим получать высокую зарплату, это неизбежно влечет за собой очень быстрый рост расходов на рабочую силу. В результате, ценовая конкурентоспособность у нас не столь высока, как несколько лет назад", - заключил Михкель Нестор.

Как писал rus.err.ee, экспорт товаров из Эстонии в ноябре прошлого года по сравнению с тем же месяцем 2015-го вырос на 6%, а импорт в страну - на 7%.

Рост экспорта было обусловлен увеличением объемов вывозимой древесины и изделий из дерева, а также механического оборудования. Главными внешнеторговыми партнерами Эстонии в конце прошлого года были Швеция, Финляндия и Латвия. Причем, больше всего выросли объемы экспорта в Финляндию и Германию.