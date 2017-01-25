Олег Осиновский стал новым инвестором проекта Porto Franco в Таллинне

Фото: OÜ Porto Franco

Новым инвестором масштабного объекта недвижимости в центре Таллинна Porto Franco, принадлежащего предпринимателю Хиллару Тедеру, стал крупный бизнесмен Олег Осиновский. В начале года в его пользу была оформлена ипотека на участки на сумму в 7,8 млн евро, пишет издание Ekspress.

Также инвесторами в риэлторской фирме Porto Franco являются Лембит Лумп и Хельдур Меэритс. По словам сына Хиллара Тедера, Рауно Тедера, интерес к проекту проявили и пенсионные фонды. Некоторые из них хотели бы присоединиться к нему еще на стадии развития, остальные предпочитают войти в бизнес уже после того, как планируемый центр будет готов.

Как сообщалось ранее, строительство центра обойдется более чем в 100 млн евро.

Porto Franco — это многофункциональный комплекс зданий с променадом у моря, который будет построен к 2018 году в центре Таллинна, рядом с Адмиралтейским бассейном. Большую часть площадей будут занимать торговые предприятия, офисы, а также предприятия общественного питания. Новый комплекс будет пятиэтажным с тремя дополнительными подземными этажами. Общая площадь — примерно 150 000 квадратных метров.

Архитектурное решение строящегося в порту центра выполнено под руководством Оття Кадарика и Михкеля Тюйра — ведущих архитекторов бюро Kadarik & Tüür, ставшего победителем организованного Porto Franco архитектурного конкурса.