Прогноз: средняя зарплата в Эстонии повысится до 1200 евро

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Институт конъюнктуры Эстонии прогнозирует, что уровень зарплат в Эстонии будет повышаться, а средняя зарплата достигнет 1200 евро.

В 2015 году средняя зарплата в стране составляла 1065 евро, в 2016 — 1140 евро, а прогнозируемая средняя зарплата на 2017 год — 1200 евро.

Реальная заработная плата выросла в 2015 году на 6,5%, в 2016 — на 6,7%, в этом году ожидается увеличение на 2,7%.

Еще в 2009 году, в период экономического кризиса, средняя зарплата составляла 784 евро.

В последние годы на уровень средней зарплаты главным образом влияла нехватка рабочей силы, а поскольку экономический рост и показатели экспорта были слабыми, в первую очередь зарплаты повышались за счет прибыли и инвестиций.