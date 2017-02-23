Россия может запретить банкам из недружественных стран работать с госкомпаниями РФ

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Министерство финансов РФ разработало законопроект, предусматривающий возможность исключения из списка аккредитованных для работы с российскими стратегическими госкомпаниям тех банков-нерезидентов, страны которых недружественны по отношению к России.

Об этом журналистам сообщил в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

"Это возможность на случай появления такой необходимости. РФ вправе принять решение об исключении (иностранного банка) из списка банков (аккредитованных для работы с госкомпаниями - прим. ред.), которые работают в стране, которая была недружественной по отношению к нам", - сказал он.

К таким госкомпаниям, по словам Моисеева, относятся госкорпорации, компании с госучастием, входящие в список стратегических, а также государственные внебюджетные фонды.