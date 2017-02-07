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IKEA может открыть магазин в Эстонии после выхода на латвийский рынок

Большая часть земель, купленных IKEA в Эстонии - это леса Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 16:31
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Шведская мебельная компания IKEA после открытия магазина в Латвии планирует выйти и на эстонский рынок, открыв магазин в Таллинне, хотя конкретные сроки появления на эстонском рынке компания пока обсуждать не готова.

Об этом во вторник, 31 января, рассказал агентству BNS представитель фирмы-оператора строящегося в Риге магазина IKEA "Paul Mason Properties" Сигурдур Палмассон.

"Пока рано говорить, когда конкретно это [выход на эстонский рынок] произойдет", - отметил он.

Палмассон добавил, что в Латвии, скорее всего, будет только один магазин, и других открывать не планируется. Большую часть средств, вложенных в рижский магазин, компания планирует окупить в течение 18 месяцев после открытия.

По словам Палмассона, IKEA не испытывает беспокойства по поводу дальнейшего сокращения населения Латвии. "Приход IKEA поможет Латвии сохранить свое население, потому что открытие магазина улучшит качество жизни людей. Чтобы люди оставались, а не уезжали из страны, нужно улучшать качество жизни. И постепенно, с каждым годом оно улучшается. Это требует времени, но мы настроены оптимистично. Люди здесь будут", - сказал Палмассон.

Как сообщалось, в магазин в Риге IKEA инвестирует около 60 млн евро. Строительство начнется весной этого года, и его планируется завершить в течение полутора лет. Рижский магазин по площади будет немного превосходить вильнюсский, а ассортимент товаров будет примерно таким же. В строительстве будут заняты примерно 300 человек, после открытия магазина в нем будут работать около 400 человек.

В будущем совокупный размер инвестиций IKEA в латвийский магазин может превысить 100 млн евро.

Андрей Крашевский
Редактор

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