Из-за нехватки рабочей силы работодателям приходится искать новые способы привлечения людей

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Достойная зарплата – не единственное, чего ждут люди от своего рабочего места, следует из свежих данных Агентства по исследованию зарплат. Работодателям приходится искать новые средства, чтобы привлечь людей. В опросе агентства приняли участие более 11 000 человек и 404 организации.

В понедельник были обнародованы свежие данные Агентства по исследованию зарплат, касающиеся рынка труда в Эстонии, а также поведения на рынке работников и их ожиданий от своих работодателей. Согласно этим данным, размер зарплаты очень важен для работника и прежде всего именно он влияет на уровень удовлетворенности от рабочего места, однако хорошая зарплата – это не единственное, чего ждут люди от своих работодателей.

Как сказал руководитель по развитию Агентства по исследованию зарплат Антон Кузнецкий корреспонденту службы новостей "Радио 4", факторов удовлетворенности рабочим местом очень много. "Если коснуться других факторов мотивации, кроме зарплаты, то работодателям стоит давать работникам обратную связь о том, насколько хорошо или плохо они справляются со своими обязанностями. Работники очень ценят гибкий график и льготы, предоставляемые работодателем, например, занятия спортом", – перечислил Кузнецкий.

Кроме того, по его словам, работодателей, которые привлекают людей исключительно зарплатой, становится все меньше, поскольку придерживаться такой политики не позволяет ситуация на рынке труда и нехватка рабочей силы. Это подтвердил и глава Центрального союза работодателей Томас Тамсар, отметив, что специалистов действительно не хватает, и работодателям приходится искать новые средства, как привлечь людей.

Как отметила секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии по коллективным договорам Кайя Тоомсалу, многие ожидания и надежды людей связаны с тем, как организован рабочий процесс, а также с тем, ценят ли их на рабочем месте.

По оценке Антона Кузнецкого, иногда может сложиться такая ситуация, когда за счет высокой зарплаты работник будет закрывать глаза на недостатки своего рабочего места, однако это только на время. "Если работодатель оплачивает из собственного кармана свои ошибки или свое собственное нежелание улучшать рабочую среду, то с помощью добавочных денег работник об этом забывает. Однако надо понимать, что это временно. Такая стратегия – всегда проигрыш, потому что платить за свои ошибки придется все больше и больше", – сказал Кузнецкий.