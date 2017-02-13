logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Из-за нехватки рабочей силы работодателям приходится искать новые способы привлечения людей

Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix
Александр Семенов
Cегодня 18:25
Рубрика: Экономика

Достойная зарплата – не единственное, чего ждут люди от своего рабочего места, следует из свежих данных Агентства по исследованию зарплат. Работодателям приходится искать новые средства, чтобы привлечь людей. В опросе агентства приняли участие более 11 000 человек и 404 организации.

В понедельник были обнародованы свежие данные Агентства по исследованию зарплат, касающиеся рынка труда в Эстонии, а также поведения на рынке работников и их ожиданий от своих работодателей. Согласно этим данным, размер зарплаты очень важен для работника и прежде всего именно он влияет на уровень удовлетворенности от рабочего места, однако хорошая зарплата – это не единственное, чего ждут люди от своих работодателей.

Как сказал руководитель по развитию Агентства по исследованию зарплат Антон Кузнецкий корреспонденту службы новостей "Радио 4", факторов удовлетворенности рабочим местом очень много. "Если коснуться других факторов мотивации, кроме зарплаты, то работодателям стоит давать работникам обратную связь о том, насколько хорошо или плохо они справляются со своими обязанностями. Работники очень ценят гибкий график и льготы, предоставляемые работодателем, например, занятия спортом", – перечислил Кузнецкий.

Кроме того, по его словам, работодателей, которые привлекают людей исключительно зарплатой, становится все меньше, поскольку придерживаться такой политики не позволяет ситуация на рынке труда и нехватка рабочей силы. Это подтвердил и глава Центрального союза работодателей Томас Тамсар, отметив, что специалистов действительно не хватает, и работодателям приходится искать новые средства, как привлечь людей.

Как отметила секретарь Центрального союза профсоюзов Эстонии по коллективным договорам Кайя Тоомсалу, многие ожидания и надежды людей связаны с тем, как организован рабочий процесс, а также с тем, ценят ли их на рабочем месте.

По оценке Антона Кузнецкого, иногда может сложиться такая ситуация, когда за счет высокой зарплаты работник будет закрывать глаза на недостатки своего рабочего места, однако это только на время. "Если работодатель оплачивает из собственного кармана свои ошибки или свое собственное нежелание улучшать рабочую среду, то с помощью добавочных денег работник об этом забывает. Однако надо понимать, что это временно. Такая стратегия – всегда проигрыш, потому что платить за свои ошибки придется все больше и больше", – сказал Кузнецкий.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 06.02.2017 (18:00)

Погода

foto
В понедельник в Эстонии будет холодно

Новости Эстонии

foto
С мая 2018 года будут ужесточены требования к рекламе по телефону
 foto
Маргит Сутроп готова дать бой Волли Кальму в борьбе за пост ректора Тартуского университета
 foto
Актуальная камера 06.02.2017 (20:00)
 foto
За последний год в Эстонии выросло число туристов, россиян стало на 8% больше
 foto
Пярнуская больница оказалась в эпицентре скандала

Зарубежные новости

foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций
 foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле
 foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции