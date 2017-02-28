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Литовская UniPark купила оператора платных автостоянок Citypark Eesti

Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:57
Источник: BNS
Рубрика: Экономика

Действующий под брендом UniPark оператор платных автомобильных стоянок Stova, входящий в литовский концерн Modus grupe, купил эстонское предприятие Citypark Eesti, которое контролирует около 6500 мест на платных стоянках в Таллинне.

Об этом во вторник, 21 февраля, сообщило агентство BNS.

Глава Modus grupe Людас Люткявичюс не стал раскрывать стоимость сделки, но отметил, что Stova пока не намерена расширяться на новые рынки.

"Сейчас мы работаем в Литве, Латвии, Эстонии и немного в Беларуси. Скоро начнем работать и в Польше. Мы намерены продолжить укрепление своих позиций. В настоящее время мы больше концентрируемся на тех странах, где мы уже представлены", - сказал Люткявичюс.

В прошлом году выручка Stova составила около 3,2 млн. евро.

Андрей Крашевский
Редактор

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