ФОТО: СПГ-судно Megastar почти готово к первому рейсу

В вторник, 24 января, на финском судостроительном заводе Meyer Turku было принято в эксплуатацию новое скоростное судно компании Tallink, использующее в качестве топлива природный газ. 29 января в 13:30 оно отправится в свой первый рейс из Таллинна в Хельсинки. Пробная швартовка в двух портах и бункеровка в Хельсинки прошли успешно.

Строительство Megastar началось 4 августа 2015 года. Киль судна был заложен 9 февраля прошлого года, церемония «крещения» судна состоялась в июле, а первые пробные выходы в море – в декабре прошлого года и январе этого.

"Крестной матерью" Megastar стала Тарья Халонен, бывшая президентом Финляндии с 2000 по 2012 год.

На судне есть кафе и рестораны, салоны с креслами и продуманные решения в части шоппинга. Длина Megastar составляет 212 метров, судно способно принять на борт до 2800 пассажиров одновременно. Таким образом, судно сопоставимо по вместительности с одним из крупнейших круизных судов Tallink Baltic Queen. В качестве топлива Megastar будет использовать, в основном, сжиженный природный газ (LNG), но при этом может работать и на обычном тяжелом топливе. Скорость судна составляет 27 узлов.

Судно будет использовать новый терминал порта Хельсинки, но в следующем месяце пассажиры будут заходить на судно и сходить с него еще в старом терминале. Порт Хельсинки прилагает все усилия с тем, чтобы строительные работы были завершены в конце февраля, когда новый терминал откроется для всех пассажиров Tallink Shuttle.

Стоимость судна составила 230 млн евро, из которых 184 млн составил долгосрочный кредит, полученный от Finnish Export Credit Ltd. Строительство Megastar профинансировано совместно с фондом Европейского союза Connecting Europe Facility, Transport – Motorways of the sea. Цель проекта – создать новое экологичное судно на сжиженном природном газе, а выделенные Европейским союзом средства были направлены на обеспечение на борту Megastar экологичных и энергосберегающих решений.