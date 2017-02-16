logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

После трех лет спада объемы внешней торговли Эстонии выросли в 2016 году на 3%

Экспорт и импорт бегут наперегонки. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 08:33
Рубрика: Экономика

В 2016 году показатели как экспортных, так и импортных поставок выросли в Эстонии на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Такие данные в четверг, 9 февраля, обнародовал Департамент статистики, отметив, что последний раз показатели внешней торговли Эстонии увеличились в 2012 году, после чего последовали три года спада.

В 2016 году экспорт эстонских товаров в текущих ценах составил 11,9 млрд евро, а импорт в Эстонию — 13,5 млрд евро. Дефицит торгового баланса Эстонии составил 1,6 млрд евро, что на 73 млн евро больше, чем годом ранее.

Самый большой профицит был у Эстонии в торговле со Швецией (экспорт превысил импорт на 1 млрд евро). Наибольший дефицит был в торговле с Германией, Польшей и Литвой.

В первую тройку экспортных партнеров Эстонии в 2016 году вошли Швеция, Финляндия и Латвия — на их долю пришлось 18, 16 и 9 процентов всего экспорта соответственно. При этом за год наиболее заметно вырос экспорт в Мексику, Германию и Финляндию. А заметнее всего сократился экспорт в Латвию, Швецию и США.

Среди всех экспортируемых в 2016 году товаров 72% имели эстонское происхождение.

Больше всего товаров в 2016 году в Эстонию импортировали из Финляндии, Германии и Литвы — в объеме 13, 11 и 9 процентов соответственно. Наиболее заметно вырос импорт из Нидерландов, Венгрии и Франции, а наиболее заметно снизился - из Финляндии и России.

В 2016 году из нашей страны экспортировали в основном электрооборудование (22% от общего объема экспорта Эстонии), древесину и изделия из нее (10%), сельскохозяйственные и продовольственные товары (9%), а также прочие промышленные товары (9%).

Импортировали в Эстонию также электрооборудование (18% от общего объема импорта Эстонии), транспортные средства (11%), а также сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары (11%).

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 08.02.2017 (20:00)

Погода

foto
В четверг по-прежнему ясно, -4...-10

Новости Эстонии

foto
Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов обустроить поместье Liberty под резиденцию президента
 foto
Исследование: на эстонском рынке труда существует дискриминация по языковому и национальному признаку
 foto
Департамент информации: в России сохраняется страх перед цветными революциями и иностранными агентами
 foto
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву
 foto
Правительство намерено дать зеленый свет ходатайствам двух столичных гимназий о сохранении обучения на русском

Зарубежные новости

foto
В Латвии выявлен новый случай АЧС, будут забиты около 10 000 свиней
 foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций
 foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле