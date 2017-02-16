После трех лет спада объемы внешней торговли Эстонии выросли в 2016 году на 3%

Экспорт и импорт бегут наперегонки. Фото: Postimees/Scanpix

В 2016 году показатели как экспортных, так и импортных поставок выросли в Эстонии на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Такие данные в четверг, 9 февраля, обнародовал Департамент статистики, отметив, что последний раз показатели внешней торговли Эстонии увеличились в 2012 году, после чего последовали три года спада.

В 2016 году экспорт эстонских товаров в текущих ценах составил 11,9 млрд евро, а импорт в Эстонию — 13,5 млрд евро. Дефицит торгового баланса Эстонии составил 1,6 млрд евро, что на 73 млн евро больше, чем годом ранее.

Самый большой профицит был у Эстонии в торговле со Швецией (экспорт превысил импорт на 1 млрд евро). Наибольший дефицит был в торговле с Германией, Польшей и Литвой.

В первую тройку экспортных партнеров Эстонии в 2016 году вошли Швеция, Финляндия и Латвия — на их долю пришлось 18, 16 и 9 процентов всего экспорта соответственно. При этом за год наиболее заметно вырос экспорт в Мексику, Германию и Финляндию. А заметнее всего сократился экспорт в Латвию, Швецию и США.

Среди всех экспортируемых в 2016 году товаров 72% имели эстонское происхождение.

Больше всего товаров в 2016 году в Эстонию импортировали из Финляндии, Германии и Литвы — в объеме 13, 11 и 9 процентов соответственно. Наиболее заметно вырос импорт из Нидерландов, Венгрии и Франции, а наиболее заметно снизился - из Финляндии и России.

В 2016 году из нашей страны экспортировали в основном электрооборудование (22% от общего объема экспорта Эстонии), древесину и изделия из нее (10%), сельскохозяйственные и продовольственные товары (9%), а также прочие промышленные товары (9%).

Импортировали в Эстонию также электрооборудование (18% от общего объема импорта Эстонии), транспортные средства (11%), а также сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары (11%).