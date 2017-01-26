Комиссию по назначениям в советы госфирм возглавил Эркки Раазуке

Эркки Раазуке. Фото: Postimees/Scanpix

Правительство в четверг утвердило создание комиссии по назначениям представителей государства в советы госфирм, а ее первым руководителем станет банкир Эркки Раазуке, кандидатуру которого предложило Министерство финансов.

В состав комиссии также войдут представители частного сектора, которыми станут предложенный Центральным союзом работодателей Эстонии вице-президент Инвестиционного банка Северных стран (NIB) Гуннар Окк, бывший руководитель фирмы Lemmikäinen Eesti Свен Пертенс, предложенный министром экономики, а также бывший руководитель завода Silmet и член правления судостроительной фирмы Baltic Workboats Давид О'Брок, предложенный министром предпринимательства.

Полномочия представителей частного сектора действуют три года.

Постоянным членом комиссии станет канцлер Минфина, а в обсуждениях комиссии будут принимать участие по мере необходимости и канцлеры других министерств.

Комиссия будет определять состав советов 31 госфирмы, что предусматривает рассмотрение примерно 150 кандидатур. Стоимость активов государственных предприятий составляет 6 млрд евро, в них работают около 15 тыс. человек.

Первый анализ данных о ситуациях в советах фирм с участием государства комиссия должна представить не позднее 31 мая.