В Финляндии могут построить завод компании Tesla

Логотип Tesla. Фото: Reuters/Scanpix

Гигантский завод компании Tesla может быть построен в Финляндии. В строительстве заинтересованы власти города Вааса.

Мэр Вааса Томас Хяюрю в интервью Yle выразил уверенность, что Tesla разместит производство аккумуляторов именно в Финляндии. Tesla недавно сообщила о том, что следующий аккумуляторный завод будет построен в Европе, передает Русская служба Yle.

Миллиардные инвестиции помогли бы открыть тысячи новых рабочих мест. Министерство труда и занятости Финляндии поддерживает стремления города Вааса.

"Мы связались с Tesla, и сейчас внимательно изучаются все детали и критерии, на основе которых будет принято окончательное решение, - говорит Хяюрю. - Финляндия - стабильная страна. Сюда безопасно инвестировать. У нас одно из лучших в мире школьное образование. Здесь хорошо владеют английским. У нас обширные минеральные ресурсы и одни из лучших в мире специалисты в области энерготехнологий. Финляндия имеет все шансы".

Tesla - американская компания, ориентированная на производство электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.