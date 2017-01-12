Пассажиропоток Таллиннского аэропорта в 2016 году вырос на 2,5%

Таллиннский аэропорт. Фото: Сийм Лыви/ERR

В прошлом году Таллиннский аэропорт обслужил свыше 2,2 млн пассажиров, что стало рекордным показателем для главной воздушной гавани Эстонии.

Об этом в четверг, 5 января, сообщила пресс-служба аэропорта.

По словам директора по маркетингу Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, 2016 год был удачным для авиаперевозок по всему миру в основном из-за низких цен на топливо. "Кроме того, в Эстонии усилилась конкуренция между авиакомпаниями. В результате предлагалось больше перелетов по сниженным ценам, что и привело к увеличению пассажиропотока", - сказал он.

Пяргмяэ добавил, что в наступившем году аэропорт рассчитывает как минимум на 5%-ный рост числа пассажиров в связи с председательством Эстонии в ЕС и открытием новых рейсов в Лондон и Гамбург.

После стабилизации ситуации с национальным авиаперевозчиком число предлагаемых мест на регулярных линиях с сентября прошлого года увеличилось на 4%, а число пассажиров — на 4,5%. Средняя заполняемость рейсов составила 68%.

Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире Греция сменила Турцию как наиболее популярный курорт, а Болгария, Италия и Хорватия пришли на смену Египту, Марокко и Кипру. Тем не менее, объем чартерных перевозок за год сократился на 14%.

В прошлом году Таллинн поддерживал постоянное прямое авиасообщение с 23 городами (в летний сезон — с 34-мя). Наибольшее число пассажиров летали во Франкфурт, Хельсинки и Ригу. Первое место по объему перевозок заняла Nordica, за которой следуют airBaltic, Ryanair, Lufthansa и Finnair. Доли рынки всех крупных авиаперевозчиков оставались в пределах 10-15%.