Елка. Иллюстративная фотография. Фото: TASS/Scanpix

В последние годы растет экспорт новогодних елок из Эстонии — в прошлом году их было продано за рубеж 129 000.

Больше всего Эстония продает новогодних елок в Данию – в прошлом году их было продано в эту страну почти 70 000 по средней цене 7 евро за деревце, сообщил в пятницу Департамент статистики.

В Великобританию в прошлом году было продано почти 18 000 елок, по средней цене 12 евро за деревце, в Германию было отправлено – 14 000, в Ирландию 5000 елок, причем в Ирландию елки продавались по 18 евро за деревце.

Несколько тысяч елок были проданы также в Латвию, Францию, Финляндию, Швецию и Польшу.

В позапрошлом году экспорт новогодних елок из составил 113 900, а в 2013 году 101 300 деревьев.