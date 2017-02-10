Еврокомиссия: Эстония не принимает достаточных мер для борьбы с АЧС

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Европейская комиссия (ЕК) считает недостаточными меры, принимаемые Эстонией для борьбы с Африканской чумой свиней (АЧС), что создает угрозу как самой Эстонии, так и странам, в которых этой эпидемии еще нет.

Согласно проведенному ЕК в ноябре аудиту, первые полученные результаты проверки вызывают обеспокоенность. Об этом заявил в своем письме эстонскому министру сельской жизни Тармо Тамму еврокомиссар по здравоохранению и пищевой безопасности Витенис Андрюкайтис, сообщило в пятницу, 3 февраля, агентство BNS.

"Результаты аудита выявили серьезные недочеты, которые ставят под угрозу контроль над АЧС и могут допустить распространение заболевания на те регионы, где его в настоящий момент нет", - отмечает еврокомиссар.

По его словам, Эстонии следует быстро предпринять решительные шаги, показав заинтересованным сторонам, что страна выполняет взятые на себя обязательства по защите своей территории и территории ЕС от АЧС.

Андрюкайтис также выдвигает предложения по сотрудничеству в целях повышения эффективности борьбы с АЧС.

В ветеринарно-пищевом департаменте (ВПД) Эстонии сообщили, что самые важные рекомендации по итогам аудита касаются обеспечения биобезопасности в охотничьем хозяйстве и установление в этой отрасли постоянного контроля. Департамент обещает обратить на выполнение этих требований повышенное внимание.

"Для повышения эффективности мер по предотвращению распространения АЧС в лесах наряду следует усилить работу не только Ветеринарно-пищевого департамента, но и природоохранных учреждений и различных предприятий лесопользования", - пояснил заместитель гендиректора ВПД Олев Калда.

Первый случай АЧС в Эстонии был выявлен 8 сентября 2014 года. Впоследствии вирус охватил свиноводческие хозяйства в Ляэне-Вируском, Валгаском, Тартуском, Вильяндиском, Йыгеваском и Выруском уездах.

Вирус АЧС не опасен для человека, но может причинить существенный экономический ущерб свиноводческому сектору. Все животноводы в Эстонии обязаны соблюдать требования биобезопасности, чтобы защитить домашний скот от вируса.