Bloomberg: в России опасаются укрепления рубля в случае отмены санкций

Курс рубля к доллару и евро 12 декабря 2016 года. Фото: TASS/Scanpix

По мнению опрошенных агентством Bloomberg экономистов, в случае снятия с России санкций обменный курс рубля вырастет на 5-10%, что, по мнению российских властей, может негативно отразиться на национальной экономике.

Bloomberg полагает, что из-за риска укрепления рубля российские власти могут решить не торопиться с заключением соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа об ослаблении или отмене санкций, передает во вторник, 31 января, Русская служба Би-би-си.

В опросе агентства участвовали эксперты из российских и международных банков, специализирующихся на анализе финансовой ситуации в России. По расчетам Bloomberg, в 2016 году рубль уже укрепился к доллару на 20%, а с начала этого года — на 2%. Во вторник утром на Московской бирже доллар торговался вокруг отметки 59,9 рубля, а в конце января прошлого года доллар стоил 75 рублей.

Российские чиновники неоднократно давали понять, что крепкий рубль, по их мнению, мешает экономике развиваться, плохо сказывается на экспорте и процессе импортозамещения.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в июле заявил, что для развития импортозамещения и экспорта промышленной продукции комфортным является курс доллара в 60-70 рублей. По словам министра, такой курс не вызывает опасений у правительства — главное, чтобы рубль не укреплялся дальше.

Аналогичной позиции придерживается и министерство финансов, которое накануне заявило, что во взаимодействии с Центральным банком оно будет скупать в резервы всю дополнительную валюту, полученную от экспорта нефти при цене выше 40 долларов за баррель, тем самым оказывая понижающее давление на курс рубля. По оценке газеты "Коммерсант", в нынешних условиях такая политика будет эквивалентна девальвации рубля примерно на 10%, хотя Банк России ранее заявил, что новая схема участия государства в валютных операциях будет иметь нейтральное значение для курса рубля.